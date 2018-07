TCU recomenda paralisação de obras; governo critica

Os ministros do tribunal aprovaram um relatório que sugere ao Congresso o bloqueio de recursos para 41 empreendimentos, sendo que 13 fazem parte do PAC. Foram fiscalizadas pelo TCU 219 obras --99 do pacote de prioridades do governo.

A iniciativa provocou uma reação do governo. O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, criticou os entraves colocados pela instituição.

Em tom de ironia, o ministro afirmou que o órgão fiscalizador, auxiliar do Legislativo, tem tentado se apropriar de funções do Congresso, da Justiça e do Executivo.

"Vamos ter uma Copa do Mundo que vai acontecer aqui em 2014. Estamos discutindo o que nós vamos fazer e como o governo vai ajudar, e já tem uma comissão especial no TCU para fiscalizar", disparou.

"Se continuar desse jeito, vamos ter que combinar com a Fifa e fazer essa Copa em 2020, porque provavelmente eles vão parar tudo... Acho que temos que ter equilíbrio", acrescentou.

Para ele, o TCU deveria ter mais agilidade. "Acho que deveríamos modernizar um pouco, fazer talvez auditoria externa nesse negócio e contratar auditores independentes, porque não é possível ter que estar nesse bate-boca."

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, também comentou a decisão do TCU. Disse que Executivo, Legislativo e TCU devem ter uma atitude madura para que as diferenças nas avaliações sobre as obras sejam resolvidas.

Ela argumentou, entretanto, que o TCU só aponta indícios de irregularidades, e cobrou "cuidado" com a suspensão de obras.

"O Congresso tem sido muito cauteloso nisso, porque a experiência mostra que algumas obras paralisadas vão ficar muito mais caras quando retomadas", disse Dilma.

"Primeiro, pelo período de paralisação. Segundo, pelo fato de que, quando elas são retomadas e você faz uma nova licitação, a nova licitação dá com um preço maior", complementou.

Os ministros deram as declarações a jornalistas após participarem da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.

Constam da lista de obras com pedido de paralisação reformas de rodovias, projetos de irrigação, melhoramentos nos aeroportos de Guarulhos (SP) e Vitória (ES), projetos do setor elétrico e de saneamento, além da construção de barragens, das refinarias Abreu e Lima e Presidente Getúlio Vargas e da Linha 3 do metrô do Rio de Janeiro.

(Reportagem de Fernando Exman)