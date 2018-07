TCU revelou deficiência

O documento apontou que apenas 15,9% dos pacientes do SUS com indicação para radioterapia conseguiam receber o tratamento no prazo considerado ideal pelo próprio Ministério da Saúde: 30 dias.

Além disso, muitos pacientes deixaram de receber o procedimento. Só no Estado de São Paulo, em 2010, 7.464 pacientes com indicação para radioterapia ficaram sem o tratamento, cerca de 19% da demanda total.

O acesso às cirurgias oncológicas também foi deficiente em São Paulo: 18.549 pacientes deixaram de passar por cirurgia em 2010, o que corresponde a 49,3% do total.