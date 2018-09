TCU suspende concurso público para professor da UFF O Tribunal de Contas da União (TCU) concedeu medida cautelar suspendendo um concurso público para o cargo de professor adjunto I da Universidade Federal Fluminense (UFF). Foram identificadas diversas irregularidades, como falta de divulgação do conteúdo das provas, cobrança de R$ 150 para que o candidato tivesse acesso a essas informações e necessidade de deslocamento até o Rio de Janeiro para realizar as inscrições. No entendimento dos ministro do TCU, o edital violou os princípios da impessoalidade e da isonomia. O relator do processo, ministro Aroldo Cedraz, recomendou a notificação da UFF para que, no prazo de 15 dias, apresente razões para as irregularidades apontadas.