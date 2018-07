TCU suspende licitação de obra do PAC no RJ Foi ordenada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a suspensão de licitação realizada pela Secretaria Estadual de Obras do Rio de Janeiro para escolher empresa para realizar obras de saneamento básico em Nova Iguaçu. Segundo informações do TCU, a decisão liminar foi tomada em virtude de representação da Construtora Celi, que questionou a exigência de apresentação de determinados atestados de comprovação na licitação. O TCU concluiu que existe restrição à competitividade e possibilidade de direcionamento da licitação. A obra conta com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) por meio do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal.