TCU vai listar ONGs vinculadas ao governo federal O Tribunal de Contas da União (TCU) vai ampliar o controle sobre as organizações não-governamentais (ONGs) e identificará aquelas que têm qualquer tipo de relacionamento com órgãos e entidades do governo federal. O objetivo é verificar a regularidade de cada organização, trabalho que será reforçado quando a organização atuar na Amazônia, áreas fronteiriças, terras indígenas e setores de segurança nacional. A proposta, formulada pelo ministro Marcos Vilaça, foi aprovada por unanimidade pelo plenário do TCU. Segundo Vilaça, embora as ONGs não recebam recursos públicos, o tribunal deverá informar o que for apurado aos respectivos ministérios com os quais essas entidades mantêm vínculo, aos ministérios da Justiça e da Defesa, à Casa Civil e ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.