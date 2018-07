Teatro Cultura Artística tem novo foco de incêndio O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde de hoje para combater um pequeno foco de incêndio no Teatro Cultura Artística, no centro da capital paulista. Três equipes da corporação foram para o local e o fogo foi extinto. Na madrugada de domingo, um incêndio destruiu o teatro, um dos mais tradicionais da cidade. Ele foi inaugurado em março de 1950 com um concerto de Heitor Villa-Lobos. O afresco de Di Cavalcanti na fachada, com 48 metros de largura e 8 de altura, foi uma das poucas peças não danificadas no fogo de domingo. O teto do teatro desabou, uma sala foi inteiramente incendiada, outra ficou alagada e todo o figurino das peças O Bem Amado e Toc Toc, além de pianos, mesas de som e de luz e outros equipamentos, foram destruídos. Ninguém ficou ferido.