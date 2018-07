Teatro Afinal, O Mágico de Oz, dirigido por Charles Möeller e Claudio Botelho, é ou não para crianças? Descobrir a resposta foi minha missão no começo do mês, um sábado, na sessão das 16h. As quase três horas de peça passaram rápido, graças a excelentes recursos cênicos e personagens fabulosos: caso da bruxa Má do Norte (Heloisa Perissé), que enfeitiça a molecada com frases modernas e típicas do universo infantil. Com a ajuda da minha assistente de oito anos, puxei conversa com algumas das muitas crianças presentes, antes e depois do espetáculo - já que no intervalo ela quis especular "o que fazia o moço de cabelo preto que aparecia no chão do palco". Estabelecer uma faixa etária, porém, é complexo: crianças têm interesses diferentes (vide lá em casa...). Mas é para crianças sim, com toda certeza! Só não é para alguns bebês que choraram (e muito). Pág. 82