Teatro infantil ensina sobre meio ambiente

No dia 28, quarta-feira, o Instituto Akatu vai apresentar a peça infantil Proteja o Planeta. O projeto, cujo tema é sustentabilidade, foi desenvolvido pela Cia Piquenique e traz bonecos feitos de sacolas plásticas e embalagens descartáveis.

Serão três apresentações gratuitas no mezanino do Walmart do Morumbi, zona sul de São Paulo. A loja fica na Avenida Francisco Morato, 258. A peça será apresentada nos seguintes horários: 14h, 16h e 18h.