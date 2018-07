Teatro Municipal anuncia temporada de nove óperas

Entre as óperas, os destaques são o Macbeth, de Verdi, que será dirigido por Bob Wilson; e a continuação do ciclo O Anel do Nibelungo, de Wagner, com O Crepúsculo dos Deuses. Os outros títulos são: La Traviata, Idomeneo (versão em concerto), Violanta, Uma Tragédia Florentina, Orfeu e Eurídice e O Rouxinol.

O Municipal foi reaberto no segundo semestre do ano passado, após quase três anos de reforma e diversas mudanças em sua direção artística, e a temporada 2012, que havia sido prometida para janeiro, é a primeira totalmente preparada pelo maestro Abel Rocha, no posto desde o começo de 2011. Nos bastidores, fala-se em um corte de R$ 6 milhões no orçamento da casa, mas a direção do teatro não informou, até a noite de ontem, os valores relativos às temporadas de 2011 e 2012.