Teatro Municipal de SP tem novo diretor administrativo

Herencia trabalhou com o secretário municipal de Cultura, Juca Ferreira, no Ministério da Cultura de 2008 a 2010. Por causa disso, teve contato próximo com o maestro Neschling, que em 2010 criou a Companhia Brasileira de Ópera com o apoio do governo federal.

O comunicado enviado aos artistas também informa sobre o cancelamento de um concerto marcado para 25 de janeiro, quando a Sinfônica Municipal tocaria a cantata Carmina Burana. A apresentação havia sido marcada ainda no ano passado, para justificar a contratação dos músicos que, até a implementação definitiva da Fundação Teatro Municipal, atuarão por meio de contratos provisórios de trabalho.

Sobre esta questão, o comunicado diz que "os contratos serão formalizados conforme combinado em dezembro passado". "Mesmo sem o concerto do próximo dia 25, será mantido o período de três meses. O pagamento para os contratados, provavelmente, será liberado na próxima semana", conclui a nota. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo