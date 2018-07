Teatro Municipal terá 5 óperas no 1º ano de Neschling

O anúncio foi feito pelo próprio maestro durante reunião fechada com os músicos e demais artistas do Municipal, realizada na tarde de quarta-feira (30). Na conversa, Neschling ressaltou ainda que não pretende fazer demissões ou reavaliações, como aconteceu nos anos 90, quando assumiu a Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp).

Também presente à reunião, o diretor administrativo José Luis Herencia disse que vai trabalhar nos próximos seis meses pela conclusão da obras da Praça das Artes e pela instituição da Fundação Teatro Municipal.

Entre os títulos escolhidos está O Ouro do Reno, de Richard Wagner, que dá continuidade ao projeto de produção da tetralogia O Anel do Nibelungo, iniciada na gestão passada. Além disso, devem subir ao palco Jupyra, Don Giovanni, Aida e La Bohème. Ça Ira, ópera de Roger Waters, deve ganhar montagem fora da temporada oficial, em maio. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.