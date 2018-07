Teatro Paulo Moura, no interior de SP, é interditado A Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) interditou preventivamente, por falta de segurança, o teatro municipal Paulo Moura, o terceiro maior do interior paulista, com capacidade para 950 pessoas e considerado um dos mais modernos do Estado. Inaugurado em junho de 2011, o teatro recebeu até esta quarta-feira espetáculos do festival Janeiro Brasileiro de Comédia (JBC). Na terça-feira, por exemplo, mais de 900 pessoas acompanharam uma das peças apresentadas no local.