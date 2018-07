Tecido de boi é alternativa em cirurgias

Esse material, explica o cirurgião André Caroli Rocha, tem rendimento inferior ao do osso humano, mas também oferece bons resultados nos enxertos.

Para um país que ainda tem na população desdentada uma massa de manobra do coronelismo eleitoral - a dentadura superior na campanha e a inferior no caso de eleição confirmada na urna -, o osso bovino aparece como alternativa para baixar o valor da conta na hora de sacar o cheque. No Brasil, um implante dentário custa ao paciente entre R$ 1,3 mil e R$ 1,5 mil.

"O implante ainda é um procedimento caro para a população e o Sistema Único de Saúde (SUS) não tem cobertura para esse tratamento", lembra Caroli. "No Brasil", diz o especialista, "temos uma demanda muito grande pela saúde bucal. Isso é um entrave ao financiamento público do tratamento", argumenta.

Praticidade. De acordo com Caroli, embora a indicação de uso de osso bovino seja mais restrita aos casos de pequenas correções, uma das facilidades do material é que ele pode ser mais prático para os consultórios.

"O profissional que for usar o osso humano deve usar o material retirado dos bancos de tecido em 24 horas", conta Caroli. No caso do biomaterial extraído do boi é possível fazer estoque, o que facilita o trabalho.

Segundo Eduardo Accetturi, do Banco de Tecidos de Marília, há hoje no mercado brasileiro dezenas de marcas de fornecedores de osso bovino para consultórios de odonto.

"Mas o osso humano é muito superior. Os biomateriais apresentam queda de 40% nos resultados. Primeiro, o osso do próprio paciente; depois, o de banco de doadores", afirma.

Segundo ele, o sucesso do campo da reparação óssea passa pela doação e a pesquisa avançada desse tecido. "O futuro é a proteína", diz Accetturi. /P.P.