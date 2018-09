Técnica faz câncer brilhar durante cirurgia Um procedimento que faz com que células cancerosas se acendam durante a cirurgia para ajudar na retirada do tumor foi testado em dez mulheres com câncer de ovário. A técnica, batizada de cirurgia guiada por fluorescência, está na primeira fase de ensaios clínicos. Os pesquisadores já têm autorização para testá-la em pacientes com câncer de mama e devem fazê-lo nos próximos dois meses. / THE GUARDIAN