Técnica permite estudar DNA de diferentes povos Cientistas americanos desenvolveram pela primeira vez uma técnica para sequenciar e comparar os genomas de 179 indivíduos que representam a África, a Europa e a Ásia. O novo método permite explorar áreas do genoma humano nas quais sequências do DNA são similares e se repetem, o que permite lançar luz sobre as variações genéticas entre os povos. "Esse estudo provê o primeiro inventário em larga escala da diversidade genética", diz Lynn Jorde, da Universidade de Utah e coautor do estudo, publicado nas revistas Nature e Science. / AFP