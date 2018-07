Técnica também já é utilizada na agricultura Já utilizada em tratamentos humanos e animais, a aplicação da homeopatia vem sendo pesquisada também na agricultura. Segundo o agrônomo e pesquisador na área Fabrício Rossi, os remédios homeopáticos servem como alternativa mais barata para o produtor em relação aos controles tradicionais. "Além de permitir a diminuição do uso de agrotóxicos, que muitas vezes acabam matando não só a praga, como os seus inimigos naturais, os homeopáticos não deixam resíduos". Rossi conta que diversos agricultores orgânicos nos Estados do Paraná, Espirito Santo, Minas Gerais e São Paulo, têm aplicado fatores homeopáticos em suas plantações por meio de irrigação ou pulverização com bons resultados. "Porém, ainda falta mão-de-obra especializada e escolas para formar profissionais."/ L.C.