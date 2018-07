Técnico alemão fica enfurecido com informante na concentração

Um dia após a Alemanha bater a Grécia por 4 x 2 e garantir um lugar na semifinal, os meias-atacantes Marco Reus e Andre Schuerrle revelaram estarem infelizes com as escalações sendo vazadas horas antes dos jogos da fase de grupos e novamente na sexta-feira.

"É lamentável que isto tenha acontecido porque às 14:00 (hora local), toda a mídia alemã sabia. Deve haver um vazamento," disse Schuerrle.

"É verdade o que treinador falou sobre isso e ele não está contente. Eu não penso que seja alguém do time porque eu não consigo imaginar que seja alguém do time," ele disse. "Deve haver um vazamento e isso é muito lamentável."

Loew fez três alterações surpresa para sua linha ofensiva contra a Grécia mas horas antes do jogo a tampa do segredo foi aberta com vários meios de comunicação da Alemanha divulgando o time titular.

Schuerrle e Reus, ao lado do atacante Miroslav Klose, foram os três jogadores que entraram de surpresa no time titular e atormentaram os gregos.

Houveram vazamentos similares nos três jogos da Alemanha na fase de grupos.

"Eu não sei quem é o informante, mas no fim eu não acho que foi uma desvantagem para nós", disse Reus, que marcou em sua estreia na Euro.

