Técnico da Inter nega que Forlán tenha se recusado a jogar O técnico da Inter de Milão, Claudio Ranieri, negou que o atacante Diego Forlán tenha se recusado a sair do banco no empate sem gols de seu time com o Atalanta neste domingo, resultado que prejudicou seriamente suas esperanças de obter a terceira colocação no Campeonato Italiano e uma vaga na Liga dos Campeões.