Técnico da seleção brasileira vai ser anunciado na 5a, diz Marin

"Esperamos anunciar amanhã o novo técnico da seleção e decidimos que está extinto o cargo de diretor de seleções", disse Marin em entrevista coletiva em São Paulo, acrescentando que será criado um novo cargo de coordenador de seleção.

Marin fez a declaração em São Paulo, durante evento do Comitê Organizador Local (COL) da Copa-2014, três dias antes do sorteio da tabela da Copa das Confederações de 2013.

O anúncio foi feito logo após o pedido de demissão do diretor de seleções da CBF, Andrés Sanchez.

O ex-técnico da seleção Luiz Felipe Scolari é o favorito para assumir a equipe que vai disputar a Copa do Mundo de 2014 em casa.

A saída de Andrés era esperada desde a demissão do técnico Mano Menezes na sexta-feira, uma vez que o dirigente admitiu ter sido contra a decisão de dispensar o treinador.

A carta de demissão foi entregue à CBF nesta quarta de manhã, segundo nota oficial enviada pela assessoria de imprensa do dirigente.

Mano foi demitido na sexta após comandar a seleção em 40 jogos, com 27 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Ele assumiu a equipe em 2010 após a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul, contra a Holanda.

(Por Tatiana Ramil, com reportagem adicional de Pedro Fonseca no Rio de Janeiro)