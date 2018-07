Técnico do Chelsea elogia paixão e dedicação de sua equipe

"Tenho me impressionado bastante com a mentalidade dos jogadores", disse Benitez a jornalistas em Yokohama no sábado. "Também com o comprometimento, a paixão que eles mostram".

"Em todo treino você pode ver que eles estão dispostos a aprender. Todos esses fatores positivos são bons para um técnico que está pensando sobre o futuro".

O Chelsea demorou quatro partidas para garantir uma vitória sobre o comando de Benitez, que substituiu o italiano Roberto Di Matteo, mas venceu seus últimos três jogos, marcando 12 gols no processo, 5 deles anotados pelo espanhol Fernando Torres.

"O que tentamos fazer é manter essa mentalidade vencedora e essa fome nos jogadores", disse Benitez, que venceu o Mundial de Clubes da Fifa com a Inter de Milão em 2010.

O Chelsea é favorito para bater o atual campeão da Libertadores da América, o Corinthians, depois de passar pela equipe mexicana do Monterrey por 3 a 1 nas semifinais na última quinta-feira.

Os brasileiros passaram pela equipe egípcia do Al-Ahly por 1 a 0 em Toyota.

O Corinthians espera ao menos 15 mil torcedores, muitos dos quais venderam seus carros e deixaram seus empregos para fazer a viagem.

Pesa contra a equipe brasileira o fato de que times europeus venceram as últimas cinco edições do torneio, sendo o Manchester United a única equipe inglesa a vencê-lo em 2008.

O zagueiro brasileiro David Luiz começou a semifinal no meio-de-campo no lugar de Frank Lampard, que ainda se recupera de lesão.

"Ele retornou há apenas uma semana", disse Benitez, que também disputou o torneio em 2005 e foi vice-campeão no comando do Liverpool, sobre o veterano Lampard. "Temos que ver um jogo de cada vez com ele".

Lampard, cujo contrato com o Chelsea acaba no final da temporada europeia, disse que os jogadores do clube inglês não cometerão o erro de subestimar o Corinthians.

"Obviamente, é um aspecto cultural" disse o meia inglês sobre a obsessão dos sul-americanos com o Mundial de Clubes.

"Eles provavelmente assistem na televisão - o Barcelona, o Campeonato Inglês, a Liga dos Campeões - e não tem a chance de medir suas forças com a gente. Temos as ligas mais fortes do mundo na Europa. Acho que ninguém pode discordar disso", afirmou.

"O Brasil tem aquela história mágica, sempre uma nação tão forte no futebol. Isso trará bastante mágica para o jogo de domingo".

O treinador do Corinthians Tite, estava feliz em assumir o favoritismo do Chelsea diante de sua equipe.

"Esperamos um jogo de alta qualidade", disse Tite após o treino na gelada Yokohama. "Queremos nos focar na partida, não na ocasião, para que possamos recompensar nossos torcedores pelo excelente apoio que estão nos dando. Não posso prometer que iremos vencer o título mundial, mas prometo que faremos o melhor e deixaremos a torcida orgulhosa".