Técnico do Southampton compara Philippe Coutinho a Messi e Ronaldinho

O brasileiro de 20 anos trocou a Inter de Milão pelo Liverpool em janeiro, com a fama de ser um jogador rápido e driblador, mas com pontos de interrogação sobre sua questão física e capacidade de adaptação ao Campeonato Inglês.

Ele silenciou os céticos, no entanto, com um começo promissor em Merseyside, marcando um gol e mostrando um arsenal de movimentos e dribles, e o Liverpool venceu todas as três partidas que ele começou como titular.

Pochettino conhece bem o jogador depois de treiná-lo durante um período de empréstimo para o Espanyol na última temporada, e os dois vão ficar cara a cara novamente no sábado, quando o Liverpool visita o Southampton.

"Philippe é um jogador brasileiro e, como acontece com a maioria dos brasileiros, tem uma magia especial em seus pés", afirmou o técnico do Southampton a repórteres.

"Além da magia, ele tem também um ritmo de trabalho incrível e nos faz ficar em dúvida se ele se encaixa no modelo de um típico jogador brasileiro ou de um europeu, porque sua ética de trabalho é excelente."

"O que é importante sobre ele é que é um bom rapaz, um bom garoto, uma pessoa humilde. Eu realmente acho que Coutinho tem a mesma qualidade de Ronaldinho e Messi, mas ele ainda tem muito a provar", disse.

"O que está muito claro para mim é que Coutinho é um jogador muito responsável - realmente dedicado a seus próprios jogadores", completou.

A capacidade de Coutinho nunca esteve em dúvida, mas muitas vezes ele ficou de fora do time da Inter, com os comentaristas questionando se com um físico leve ele poderia ter impacto nas partidas.

O Campeonato Inglês é frequentemente citado como um dos mais exigentes fisicamente na Europa, e o brasileiro, ex-Vasco, se dedicou à ginástica em horas extras, num esforço para se adaptar.

"É muito diferente aqui. No Brasil, o jogo é muito aberto, os defensores não são tão firmes com o atacante. Acho que isso é a coisa mais difícil aqui", disse ele no site do clube (www.liverpoolfc.com).

"Além disso, o jogo é muito rápido - mas eu sinto que posso melhorar essas coisas durante os treinos e melhorar a minha intensidade", afirmou o brasileiro, acrescentando que tem feito trabalhos para ganhar massa muscular.

