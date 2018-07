Técnico nega falha na demolição de prédio em SP Um dos responsáveis pela demolição do Moinho Central, em Campos Elísios, no centro de São Paulo, reconheceu ontem que esperava mais do serviço. O prédio teve de ser derrubado após um incêndio na Favela do Moinho, no dia 22 de dezembro, prejudicar as fundações do edifício de seis andares e ameaçar as duas linhas de trem que passam ao lado do local. A implosão, no dia 2, deixou o prédio de pé, com dois andares a menos.