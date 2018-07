Técnico novo, risco elevado

A contratação do novato Antônio Carlos pelo Palmeiras se apoia no exemplo de Jorginho, que causou boa impressão em sua breve passagem pelo comando do time, no ano passado. Ao longo da década, porém, o Alviverde acumulou decepções ao apostar nos inexperientes.

"Tudo tem a sua primeira vez. Como jogador, ganhei de 2 a 0 da Portuguesa, no Pacaembu. Teve a primeiras vez como técnico... (empate sem gols com o Vasco em São Januário, em junho do ano passado, pelo São Caetano na Série B)", lembra Antônio Carlos. "Sempre somos taxados de inexperientes. Mas me considero um técnico da nova safra."

Em um total de 18 trocas de técnico desde 2001, porém, o clube se arriscou poucas vezes com profissionais de pouca rodagem. Entre eles se destacam as "experiências" com Murtosa, Marcelo Vilar e Caio Júnior.

A primeira delas foi com Flávio Teixeira, o Murtosa, auxiliar técnico de Luiz Felipe Scolari. Em 2002, ele ganhou uma chance à frente da equipe. Motivos não faltavam para confiar: em 2000, conquistou a Copa dos Campeões como técnico do Palmeiras, dias após a saída de Scolari para o Cruzeiro.

Ainda empolgado pela participação do ex-auxiliar de Scolari na conquista do penta, na Ásia, o clube viu Murtosa estrear com vitória (3 a 2 sobre o São Caetano, no ABC). Mas durou só três semanas no cargo e saiu após uma goleada por 5 a 1 para o Paraná, em Curitiba.

A nova aposta só veio após quatro anos, e por força da necessidade. Às vésperas do clássico com o São Paulo pelas oitavas de final da Taça Libertadores de 2006, Émerson Leão foi demitido. Às pressas, foi chamado Marcelo Vilar, técnico do Palmeiras B, que conseguiu um honroso empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Palestra Itália, mas acabou eliminado no Morumbi.

Ficou um mês como interino até a chegada de Tite - que, por sua vez, não durou cinco meses. Vilar voltou então em outro clássico, novamente contra o São Paulo. Desta vez, conseguiu a vingança: vitória por 3 a 1 sobre o rival. Mas não se sustentou no cargo e deu lugar a Jair Picerni, poucas semanas depois.

Em 2007, Caio Júnior surgiu como um nome inesperado no Palestra Itália. Com passagem pelo Paraná, mas pouco conhecido no cenário nacional, iniciou a temporada como uma aposta na juventude da direção palmeirense. Na estreia, uma vitória por 4 a 2 sobre o Paulista.

Mas, ao longo do ano, foram só decepções: eliminado pelo Ipatinga nas fases iniciais da Copa do Brasil, ficou de fora das semifinais do Estadual e, no Brasileiro, perdeu a vaga para a Libertadores na última rodada. Com derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG diante da torcida.

A oportunidade dada a Jorginho, em 2009, veio após a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Enquanto o clube negociava com Muricy Ramalho, o interino estreou com empate por 1 a 1 com o Santos e, aos poucos, conquistou a confiança do elenco. Em sete jogos, foram cinco vitórias, um empate e uma derrota, consolidando o Palmeiras na liderança do Brasileiro. A despedida, porém, é que marcou a torcida. A vitória por 3 a 0 sobre o arquirrival Corinthians, em tarde inspirada de Obina em Presidente Prudente, faz o palmeirense sentir saudades de Jorginho, hoje no Goiás.