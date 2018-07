Técnicos do governo avaliam vazamento de óleo no RJ Técnicos de órgãos do governo fizeram hoje um sobrevoo pela Bacia de Campos, no norte fluminense, com o objetivo de verificar a dimensão da mancha provocada pelo vazamento de óleo no local. A missão é composta de especialistas da Marinha, da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além do secretário estadual do Ambiente, Carlos Minc.