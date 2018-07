Técnicos em necropsia anunciam greve no CE Mais uma categoria entra em greve no Ceará. Depois dos professores da rede estadual, dos policias militares e civis, desta vez são os técnicos em anatomia e necropsia do Serviço de Verificação de Óbito (SVO), ligados à Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), que decretam greve a partir de segunda (16).