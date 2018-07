Tecnologia nas exportações primárias

Essa questão não pode ser respondida, como se faz usualmente, se a classificação dos produtos exportados estiver fortemente agregada em poucos setores, com um mínimo de diferenciação interna quanto às características estruturais desses produtos (tipos de organização empresarial, transportabilidade, fluxos de destino, etc.). Nesse caso, a tendência é classificar quase todos os produtos intensivos de recursos naturais nos setores de baixa tecnologia - o que é uma generalização equivocada do ponto de vista conceitual e operacional por causa de pelo menos três grandes linhas de argumentação.

Em primeiro lugar, de acordo com as áreas geográficas a que se destinam as exportações, a complexidade da demanda por certas especificidades de qualidade dos produtos de origem primária - zoossanidade, fitossanidade, manejo sustentável, padronização, certificação, etc. - leva a que esses produtos tenham de dispor de maior intensidade de capitais intangíveis - informação e conhecimento, capital humano, capital institucional, etc. - do que um grande número de produtos manufaturados tradicionais.

Ou seja, uma estrutura de demanda global que impõe certas características aos produtos exportados se torna um fator indutor de intensificação tecnológica desses produtos. Um exemplo ilustrativo é o do Sistema Reach (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), um sistema integrado único de registro, avaliação e autorização de quase 1.500 substâncias químicas da União Europeia (UE), em vigor desde 2007.

Em segundo lugar, a entrada da China e da Índia, assim como de outros grandes players no comércio global, modificou profundamente a estrutura de oferta e de procura de bens e serviços em um número imenso de mercados mundiais.

É notória a mudança do patamar de demanda para produtos intensivos direta e indiretamente de recursos naturais. Estima-se que, se a taxa de motorização da China for equivalente à de Portugal (uma das menores da UE), isso implicaria um consumo de petróleo igual a toda a produção anual da Arábia Saudita, o maior produtor mundial. Da mesma forma, a China e a Índia ampliaram suas vantagens competitivas em produtos de alta tecnologia por meio de investimentos no chamado capital intelectual, as quais dificilmente poderão ser alcançadas por empresas brasileiras que padecem de um contexto de baixo nível de poupança doméstica, de precariedade nos sistemas educacionais, de fragilidade da infraestrutura econômica, etc. Um contexto que somente tende a se transformar por intermédio de reformas institucionais e microeconômicas num prazo ultralongo.

Finalmente, Michael Porter tem destacado, em seus estudos sobre a vantagem competitiva, que os países e regiões que estruturam as suas economia na produção de bens e serviços intensivos em fatores básicos ou não especializados (recursos naturais renováveis e não-renováveis, posição geográfica, mão de obra não qualificada ou semiqualificada, clima, etc.) são incapazes de gerar os fundamentos de uma competitividade sustentável, assim como prover de melhores condições de vida os seus habitantes.

Neste caso, o grau de replicabilidade desses bens e serviços passa a ser muito elevado e as condições mais fáceis de entrada de novos concorrentes deprimem as margens de lucro dos exportadores. Esses, ao adotarem uma estratégia de diferenciação de seus produtos - café orgânico ou gourmet, aços especiais, madeira certificada, etc. -, para recompor essa margem, terão de aprofundar o progresso tecnológico de seus processos produtivos.

*Paulo R. Haddad, professor do IBMEC/MG, foi ministro do Planejamento e da Fazenda no governo Itamar Franco