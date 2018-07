Tecnologia substitui acervo de museu na Itália

O Museu Virtual de Arqueologia, baseado na cidade romana de Herculaneum, decidiu utilizar a tecnologia para substituir todo seu acervo. Com vídeos e quadros interativos, o museu tenta mostrar como a antiga cidade de Herculano era antes de ser destruída por uma erupção do Monte Vesúvio, em 79 d.C. As atrações do museu são altamente táteis. Basta passar a mão em cima de um quadro virtual para revelar o que está embaixo de uma camada de pó virtual. O recurso propicia ao público a emoção da descoberta arqueológica. A intenção do museu é preservar o sítio arqueológico, que corre o risco de ser totalmente danificado com o número excessivo de turistas que visitam o local. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.