Tecnologias para um futuro sustentável Uma usina que transforma o movimento das ondas do mar em energia elétrica; um trem de levitação magnética que dispensa trilhos, não polui e é econômico no consumo de energia; e um ônibus movido a hidrogênio - um veículo silencioso que possui eficiência energética muito maior que a dos ônibus convencionais a diesel e emissão zero de poluentes. Essas três tecnologias inovadoras serão apresentadas pela Coppe/UFRJ numa exposição que vai de quarta a domingo no Jardim Botânico do Rio. O evento é gratuito e o público terá a oportunidade de conferir as tecnologias com cenários interativos e instalação multimídia.