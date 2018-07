Tecnológicas lideram avanço nos EUA em pregão reduzido

Participantes do mercado também foram encorajados por sinais de progresso em negociações para liberar auxílio à endividada Grécia e perseguiram ações de varejistas norte-americanas, com a "Black Friday" dando início à temporada de compras de fim de ano.

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 1,35 por cento, para 13.009 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve valorização de 1,30 por cento, para 1.409 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 1,38 por cento, para 2.966 pontos.

Na semana, o Dow Jones acumulou alta de 3,3 por cento, o S&P 500 avançou 3,6 por cento e o Nasdaq teve oscilação positiva de 4 por cento.

O S&P 500 fechou acima de 1.400 pontos e o Dow Jones acima de 13.000 pontos pela primeira vez desde 6 de novembro.

As bolsas de valores dos EUA fecharam mais cedo nesta sexta-feira e não abriram na véspera devido ao feriado do Dia de Ação de Graças --o volume de negociações no último pregão da semana foi o menor do ano.

Ações de companhias tecnológicas de grande valor de mercado ainda avançaram à medida que investidores aproveitaram a tendência positiva do dia para ampliar suas posições, auxiliando o S&P 500 a registrar sua segunda melhor semana em 2012.

"Qualquer um que estivesse aguardando uma queda como a que ocorreu recentemente em alguns dos nomes de tecnologia está buscando qualquer relance de forte ação de preços como 'permissão' para entrar nessas (ações)", avaliou o diretor de pesquisa do Schaeffer's Investment Research em Cincinnati, Ohio, Todd Salamone.

Os papéis da Microsoft ajudaram a elevar o Nasdaq, avançando 2,8 por cento, para 27,70 dólares, enquanto os da Apple tiveram variação positiva de 1,7 por cento, para 571,50 dólares.

Entre meados de setembro e novembro, o índice tecnológico do S&P 500 acumulou perda de cerca de 13 por cento, paralelamente às quedas registradas no mercado mais amplo.

A ação da fabricante Research in Motion ainda disparou por otimismo sobre o lançamento futuro do BlackBerry 10, que vai competir contra o iPhone, da Apple e contra smartphones baseados no sistema operacional Android.

Os papéis da RIM cresceram 13,6 por cento, para 11,66 dólares.