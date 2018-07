Teerã permite inspeção de usina O Irã, pressionado pelas potências mundiais a esclarecer a existência de uma segunda usina de enriquecimento de urânio no país, assegurou ontem que a instalação será colocada sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que definirá uma data para a visita. A revelação, na sexta-feira, da existência da instalação aumentou a pressão sobre o Irã por seu programa nuclear antes da reunião com os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e Alemanha, na quinta-feira. A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, saudou a decisão do Irã de permitir a inspeção da nova usina pela AIEA.