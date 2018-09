Teia de aranha não é cabelo nem macarrão

A diferença entre o processo de fabricação do fio de cabelo e do fio de seda das aranhas explica a diferença de velocidade do crescimento. No caso do cabelo, células no bulbo capilar (a raiz) sintetizam as proteínas que constituem o fio e, à medida que essas proteínas ficam prontas, são adicionadas à ponta do fio dentro do bulbo capilar, aumentando seu comprimento. O crescimento é lento e constante.

No caso do fio de seda das aranhas, uma glândula produz as proteínas que vão constituir o fio e essas proteínas são estocadas em um pequeno saco. Quando a aranha quer sintetizar um pedaço de fio, essas proteínas são ejetadas do saco através de tubos muito finos, formando os fios. O mecanismo é semelhante a uma máquina de fazer macarrão, que, ao fazer a massa passar por um orifício, forma os fios.

O problema é que, no caso do macarrão, podemos esperar algumas horas para a massa secar e o macarrão endurecer. No caso das aranhas, no momento em que o fio é ejetado, ele já tem de estar pronto para suportar o peso do animal. Isso significa que o processo de solidificação precisa ser rápido. A novidade é que foi descoberto o truque usado pelas aranhas para produzir rapidamente uma grande quantidade de fio.

A proteína no fio de seda foi chamada de spidroina. Há alguns anos se descobriu que ela é sintetizada e armazenada na forma líquida no pequeno reservatório. Ao ser expulsa, ela imediatamente se solidifica, formando o fio. Mas o que seria responsável por regular essa passagem do estado líquido para o sólido?

Ao medirem o pH (o grau de acidez) no interior do saco e no tubo que leva ao orifício por onde sai o fio, cientistas descobriram que no local onde a spidroina é estocada (no saco) o pH é 7 - nem ácido nem básico. Mas quando o líquido contendo spidroina passa pelo tubo de saída, as paredes do tubo secretam íons de hidrogênio e o meio fica mais ácido (pH = 6). Essa diminuição do pH provoca a solidificação da spidroina e sua organização em fios resistentes.

Esse fenômeno pode ser observado em um tubo de ensaio contendo spidroinia purificada. Basta abaixar o pH para ela solidificar. Mas qual seria o mecanismo que mantém a spidroina no estado líquido em pH neutro? Em outras palavras, qual seria o interruptor, sensível aos íons de hidrogênio, que "liga e desliga" a spidroina?

Para estudar esse fenômeno, cientistas produziram grande quantidade de spidroina, colocando o gene da aranha em bactérias. Primeiro, eles descobriram que a spidroina produzida em bactéria tinha as mesmas propriedades da produzida pelas aranhas. Em seguida, começaram a retirar pedaços dessa proteína. E descobriram que, se retirassem uma das pontas da proteína, ela solidificava rapidamente, independentemente do pH. Quando esse pedaço da proteína era colocado de volta, a sensibilidade ao pH voltava.

Ficou provado que esse segmento era o responsável pela sensibilidade ao pH. Mas, ao estudar essa parte da proteína, descobriram que ela forma dímeros em pH neutro e esses dímeros se dissociam em pH ácido. Isso sugere que, quando a spidroina está no saco, ela não polimeriza, pois as moléculas estão dimerizadas. Ao serem expulsas do saco e serem tratadas com ácido no tubo de saída, esses dímeros se desfazem, o que permite que a spidroina forme rapidamente os fios que sustentam as aranhas.

Esse mecanismo permite que as aranhas construam rapidamente as teias. Agora os cientistas tentam adaptar esse mecanismo para a fabricação industrial de fibras sintéticas. Mais cedo ou mais tarde, essa tecnologia estará em nossas camisas.

