Telas do Masp são devolvidas sob forte esquema de segurança Sob forte esquema de segurança, a polícia de São Paulo devolveu, às 11h02 de hoje, os dois quadros furtados do Museu de Arte de São Paulo (Masp). Pelo menos cinco carros, 14 motos e um helicóptero Pelicano da Polícia Militar escoltaram um furgão onde estavam as telas "O Retrato de Suzanne Bloch", de Picasso, e O Lavrador de Café, de Portinari. As obras foram recuperadas na ontem, 19 dias após o furto, com a captura de um dos assaltantes, que receberiam R$ 5 milhões pela entrega das obras. A polícia investiga a autoria da encomenda. A polícia prendeu dois homens e identificou um terceiro. Os dois quadros, avaliados em cerca de R$ 100 milhões, estavam escondidos em uma casa do município de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. O furto de 20 de dezembro foi praticado por três pessoas. Uma dos suspeitos já tinha sido detido, uma semana depois do roubo das telas. Ontem, a polícia chegou a Robson de Jesus Jordão, de 32 anos, foragido da Penitenciária de Valparaíso. Ele foi preso no centro da capital e confirmou o endereço onde as obras estavam escondidas. O terceiro cúmplice, segundo a polícia, deve ser preso em breve. "É evidente que eles não cometeram esse crime para eles e o próximo passo é chegar em quem encomendou as telas", disse o delegado-geral da Polícia Civil, Maurício Freire. Ele evitou passar mais detalhes sobre o caso "para não atrapalhar as investigações".