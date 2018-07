Telebras aprova pré-acordo para cabo submarino Brasil-Europa

A nova empresa, JVCo, terá participação de 45 por cento da IslaLink. A Telebras terá 35 por cento. Além disso, a Telebras ainda negocia sócios paras os 20 por cento restantes, que devem ficar com fundos de investimentos brasileiros.

Em coletiva de imprensa para transferir o cargo, o agora ex-presidente da Telebras Caio Bonilha disse que a negociação para os 20 por cento restantes na sociedade deve ser concluída até abril.

A expectativa da Telebras é iniciar a construção do cabo, o segundo ligando o Brasil a Europa, no início do segundo semestre. A obra deve levar 18 meses para estar concluída.

A Telebras também firmou memorando de entendimentos com a Silica Networks Argentina e a Silica Networks Chile buscando parceria para uma rede de fibra óptica que vai conectar Brasil e Argentina, ligando também o Chile, possibilitando à empresa brasileira acesso às redes na costa do Pacífico.

Bonilha disse que o objetivo da estatal é chegar ao equilíbrio operacional neste ano.

"Estamos negociando contrato de atendimento para a Copa do Mundo. É um contrato grande", disse Bonilha, que será substituído no comando da Telebras por Francisco Ziober Filho, que respondia pela diretoria Comercial da empresa desde 2012.

(Por Leonardo Goy)