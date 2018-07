Telebras ativa conexão para plano de banda larga popular no RS

"Esse é o resultado do contrato firmado com a Coprel Telecom, que permitirá oferecer o serviço de 1 Mbps (megabit por segundo) ao valor máximo de 35 reais", disse a Telebras em nota.

A estatal foi reativada em 2010 pelo governo federal para operar o PNBL e vender no atacado capacidade para provedores de Internet, o quais sob o plano devem oferecer banda larga a preços populares.

As cidades contempladas são Passo Fundo, Cruz Alta, Fortaleza do Vlos, Alto Alegre, Espumoso, Ibirubá, XV de Novembro, Colorado, Selbach, Lagoa dos Três Cantos, Tapera, Não Me Toque, Victor Graeff e Ernestina, informou a companhia.

Segundo a Telebras, a oferta do PNBL será expandida para a grande Porto Alegre em novembro, condicionada apenas pela conclusão de obras entre a metrópole e Gravataí.

A oferta do PNBL no Estado foi possibilitada por parceria firmada com a Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul (Procergs), que fez a integração de redes, afirmou a empresa.

Mais cedo na semana, a Telebras informou também a implementação de conexão programa de banda larga popular nas regiões de Belém e Marabá, no Estado do Pará.