Telebrás fecha acordo com Padtec para construção de rede

O contrato com a Padtec, empresa controlada indiretamente pela Ideiasnet, visa avançar com o projeto de interligar as 12 cidades que serão sede da Copa do Mundo de 2014 com a infraestrutura necessária para transmissão de conteúdos de voz e vídeo, segundo comunicado nesta segunda-feira.

Este é o segundo projeto da Padtec com a estatal brasileira reativada para operar o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), segundo a nota.

(Por Sérgio Spagnuolo)