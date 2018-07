Telebras firma acordo com Visiona para satélite de R$1,3 bi

A previsão é que o sistema seja entregue no fim de 2016. O projeto envolve os Ministérios das Comunicações, da Defesa e da Ciência e Tecnologia.

A Visiona - joint venture entre Embraer e Telebras - será responsável pela integração do sistema SGDC, que ampliará o acesso à banda larga nas regiões remotas do país, por meio do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), e "garantirá a soberania brasileira nas comunicações das Forças Armadas", afirma o comunicado.

(Redação Rio de Janeiro; LB JS)