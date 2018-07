Telecom Italia fará reunião estratégica na 5a-feira--fonte

O conselho da empresa de telecomunicações discutirá essas questões em 6 de dezembro, além de uma potencial proposta pela GVT, operadora brasileira da francesa Vivendi.

O endividado grupo italiano atraiu a atenção de Sawiris, que pode investir bilhões de euros com a compra de novas ações na companhia.

Na semana passada, o vice-presidente de operações da Telecom Italia, Marco Patuano, disse que a oferta de Sawiris era uma opção à mesa para financiar uma possível proposta pela GVT.

A Telecom Italia também está avaliando se vai transformar seu negócio de linha fixa e vender uma fatia dela para um fundo estatal.

O comitê executivo é formado pelo presidente do Conselho, Franco Bernabé; pelo membro independente do Conselho, Elio Catania; pelo representante da Telefónica, Julio Linares Lopez; pelo vice-presidente do Conselho, Aldo Minucci; pelo presidente do Conselho do Mediobanca, Renato Pagliaro; pelo membro independente Marco Sentinelli e por Patuano.

(Por Stefano Rebaudo)