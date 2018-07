Telecom Italia prevê venda de unidade de TV até final do ano

"A previsão estava próxima do fim do ano e não há motivos para se pensar o contrário", disse Patuano em uma apresentação em Milão. "Estamos dentro do prazo. Já recebemos sérias ofertas".

A operadora italiana colocou à venda sua unidade de TV em um momento no qual busca reduzir sua dívida de 30 bilhões de euros.

A divisão, cujos ativos incluem deficitários canais de TV e um rentável negócio de infraestrutura, atraiu quatro ofertas não vinculativas.

O valor de mercado da unidade é de cerca de 260 milhões de euros, enquanto a dívida bruta soma 200 milhões de euros.

Os interessados são o fundo de private equity Clessidra, a unidade italiana da Hutchison Whampoa, a companhia de entretenimento norte-americana Discovery Communications e a italiana Cairo Communication, segundo fontes.

(Por Stefano Rebaudo)