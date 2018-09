O TEMPO_FESTIVAL das Artes tem ações da zona sul do Rio ao Complexo do Alemão, com atrações nacionais e internacionais.

O Teleférico funciona das 7 horas às 19 horas, de segunda à sexta. São doze horas diárias de funcionamento ininterrupto, com a cobrança do bilhete unitário de R$ 1. Moradores do Complexo do Alemão cadastrados podem utilizar o RioCard.