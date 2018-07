Teleférico do Alemão volta a funcionar nesta quarta Após cinco dias sem funcionar por conta dos "problemas de segurança pública", o teleférico do complexo de favelas do Alemão, na zona norte do Rio, voltou a operar às 9h10 desta quarta-feira, 23, informou a concessionária Supervia. O funcionamento do equipamento havia sido interrompido na quinta-feira da semana passada; desde então, houve uma série de tiroteios entre PMs e traficantes na região, com a morte de dois suspeitos e um militar ferido.