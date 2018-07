Telefonia móvel cresce 0,18% em janeiro ante dezembro

Assim, o país fechou o primeiro mês do ano com 262,26 milhões de conexões de telefonia móvel, equivalente a 132,9 conexões por cada 100 habitantes. Desse total, 59,27 milhões de habilitações incluíam banda larga móvel, segundo a Anatel.

Apesar do crescimento mensal, o segmento perdeu força na comparação com janeiro de 2012, quando a adição à base foi recorde para o mês, com 2,9 milhões de novos acessos.

A líder Vivo, do grupo Telefônica Brasil, foi a única das grandes operadoras a perder participação de mercado, com a perda líquida de 331,1 mil clientes em janeiro em relação a dezembro. Com isso, a sua participação caiu para 28,91 por cento em janeiro, ante 29,08 por cento em dezembro.

Já a segunda colocada TIM acrescentou 254,3 mil novos acessos em janeiro, elevando a sua fatia de mercado a 26,92 por cento, ante 26,82 por cento em dezembro.

A Claro, do grupo mexicano América Móvil e terceira no ranking, também conseguiu crescer sua base, elevando-a em 317,3 mil novas linhas e avançando a sua participação no mercado para 25 por cento, ante 24,92 por cento.

A Oi também teve aumento em sua base, de 200,5 mil novas linhas, representando leve avanço de 18,81 para 18,85 por cento em sua fatia de mercado.

(Por Sérgio Spagnuolo)