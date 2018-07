Telefonia móvel cresce 0,3% novembro sobre outubro

Com isso, o total de linhas no país chegou a 260 milhões, dos quais os terminais 3G totalizam 62,58 milhões de acessos. As habilitações pré-pagas totalizaram 81 por cento da base.

No mês anterior, os acessos totalizaram 259,29 milhões.

A Vivo, do grupo Telefônica Brasil manteve a liderança com 76 milhões de acessos, representando 29,22 por cento de participação de mercado.

A TIM, da Telecom Italia continuou em segundo lugar, com 69,53 milhões de acessos e 26,74 por cento de market share, enquanto a Claro, do grupo mexicano América Móvil, registrou 64,35 milhões de linhas --24,75 por cento do mercado).

Por fim, a Oi apurou 49,36 milhões de acessos, no quarto lugar em participação (18,98 por cento).

(Por Sérgio Spagnuolo)