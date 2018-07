Telefônica amplia capacidade de servidores do Speedy A Telefônica informou que concluiu a ampliação dos servidores no datacenter do Speedy, o serviço de acesso à internet banda larga da companhia, localizado em Alphaville, distrito de Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Com essa ação, a capacidade de acesso à internet dobrou para 160 mil pacotes por segundo somente nessa unidade, diz a operadora, em nota.