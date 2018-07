Telefónica avalia IPO de negócios na Colômbia--jornal

Um representante da companhia não quis comentar o assunto. Segundo o veículo, a Telefónica contratou o Bank of America Merrill Lynch para estudar a opção de fazer um IPO.

A Telefónica, empresa mais endividada da Espanha, quer reduzir a dívida neste ano em 4 bilhões de euros, para menos de 47 bilhões de euros (61,37 bilhões de dólares), disse o presidente da empresa, César Alierta, durante apresentação de resultados no final de fevereiro.

O banco Espirito Santo avaliou nesta quarta-feira a fatia da Telefónica na unidade colombiana em cerca de 1,07 bilhão de euros, "com pequena contribuição no processo de desalavancagem do grupo".

Segundo o site, a venda da participação está em fase preliminar e dependerá das condições de mercado.

A Telefónica controla 70 por cento do capital da Telecomunicaciones Colombia e o governo colombiano detém o restante.

"Qualquer operação que se produza, a Telefónica vai precisar do consentimento do governo colombiano", disse o banco Espirito Santo.