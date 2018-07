Telefônica Brasil divulga informações de plano de melhorias

De acordo com o departamento de Relações com Investidores da Telefônica Brasil, as informações foram apresentadas há algumas semanas, sendo liberadas para divulgação nesta terça-feira, e não apresentam alterações do plano anterior de atendimento ao usuário ou a investimentos em redes móveis da empresa.

Em apresentação publicada no site da operadora, foi reiterada a previsão de investimentos de 7,2 bilhões de reais na rede móvel da Vivo para o período 2012 a 2014, com 2,712 bilhões de reais estimados para este ano.

A fim de mitigar dificuldades geradas pela restrição identificada em algumas cidades quanto à instalação de antenas, problemas em licenças ambientais e mão de obra capacitada, a empresa informou que tem tomado diversas medidas, como compartilhamento de capacidade, construção conjunta de rotas de fibra ótica e uso de instalações com infraestrutura compacta.

A qualidade da rede tem sido um tema recorrente no setor de telecomunicações, principalmente nas últimas semanas, após a Anatel ter suspendido, em julho, as vendas móveis de TIM, Claro e Oi em diversos Estados por reclamações dos consumidores de falta de qualidade.

A Vivo não foi afetada pela sanção, mas também teve que apresentar seu plano.

(Por Sérgio Spagnuolo)