Telefônica Brasil eleva investimento em briga por banda larga

A companhia, que opera no país sob a marca Vivo, estima que o investimento de 2013 será 11 a 12 por cento maior que os 6,117 bilhões de reais aplicados em 2012, afirmou a diretora de controladoria, Cristiane Sales, em teleconferência com analistas após a divulgação dos resultados de quarto trimestre. Em 2012, o empresa aumentou o investimento em 6,5 por cento sobre 2011.

A Telefônica Brasil teve lucro líquido acima do esperado pelo mercado, a 1,474 bilhão de reais, no quarto trimestre. Analistas consultados pela Reuters estimavam, em média, resultado positivo de 1,1 bilhão para os três meses encerrados em dezembro.

"Pretendemos ter em 2013 um investimento cerca de 11 a 12 por cento maior em relação a 2012, não somente para melhorar serviços de banda larga e fibra (...) continuaremos focando em qualidade", disse Cristiane, acrescentando a telefonia sem fio de quarta geração (4G) como um dos focos de ação da empresa.

O diretor geral e executivo da Telefônica Brasil, Paulo Cesar Teixeira, afirmou durante a teleconferência que "não estamos satisfeitos com nossa performance nos negócios fixos, principalmente em TV e banda larga".

Competição mais intensa na banda larga no principal mercado da Telefônica Brasil, a cidade de São Paulo, contribuiu para uma queda anual de 7,6 por cento na receita operacional líquida de serviços fixos do grupo no quarto trimestre, minimizando o crescimento de 7,4 por cento no faturamento da telefonia móvel no período.

Apesar da forte concorrência, Teixeira afirmou que espera que o mercado de telefonia móvel apresente políticas de preços "mais racionais" neste ano, depois que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) suspendeu promoções de alguns planos no fim de 2012.

Segundo ele, a Telefônica Brasil não pretende reduzir preços na telefonia móvel ou oferecer planos de serviços ilimitados de voz e dados para usuários de aparelhos pré-pagos, como alguns rivais mais agressivos estão promovendo.

As ações preferenciais da operadora exibiam alta de 3,73 por cento às 14h17, enquanto o Ibovespa mostrava oscilação negativa de 0,33 por cento.

RESULTADO

A Telefônica Brasil encerrou o quarto trimestre com uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 3,854 bilhões de reais, crescimento de 16,5 por cento sobre o mesmo período de 2011.

A margem passou de 38,5 para 43,3 por cento e os executivos comentaram que a empresa continuará focada em melhorar sua rentabilidade.

A receita média por usuário (Arpu) de telefonia móvel caiu 2,8 por cento no período, para 23,9 reais, pressionada pela queda de 6,1 por cento em voz, enquanto o segmento de dados cresceu 6,6 por cento.

A Telefônica Brasil elevou sua base de clientes de telefonia celular pós-paga em 16,7 por cento, para 18,8 milhões e os usuários de serviços pré-pagos avançaram ligeiros 3,4 por cento, para 57,3 milhões. Enquanto isso, os acessos de serviços fixos caíram 2,2 por cento, a 14,978 milhões, com destaque para recuo de 14,2 por cento na televisão por assinatura.

Segundo a operadora, o foco em TV paga em 2012 foi a implantação de serviço sobre plataforma de Internet (IPTV), oferecido inicialmente a clientes de fibra óptica de São Paulo a partir de outubro.

"Para este ano, o novo serviço será ampliado aos clientes de cabo, trazendo mais oportunidades de convergência", afirmou Teixeira.

Já a banda larga fixa, a base cresceu 2,8 por cento, para 3,73 milhões de acessos, impulsionada pela oferta de fibra óptica, cujos acessos em 2012 somaram 112 mil.

A Telefônica Brasil encerrou 2012 com dívida líquida de 439,9 milhões de reais, sensível queda ante os 3,16 bilhões de reais ao final de 2011.

(Por Alberto Alerigi Jr. e Brad Haynes)