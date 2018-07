Telefônica Brasil quer acelerar cobertura de fibra para 2 mi de casas em 2014

"Esperamos com isso dar uma virada no serviço fixo", disse Valente a jornalistas durante o evento de tecnologia, ciência e mídias sociais Campus Party.

De acordo com o executivo, a iniciativa acompanha a tendência de operadoras nos mercados europeu e norte-americano para dar mais capacidade de dados na rede de telefonia fixa e, com isso, estancar a tendência de migração do tráfego para redes móveis.

No terceiro trimestre, a receita da companhia com serviços fixos de dados cresceu 1,9 por cento sobre um ano antes, para 904,2 milhões de reais, apoiada em parte por investimentos na rede de fibra.

(Por Aluísio Alves)