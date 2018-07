Telefónica busca 2 bi de euros em IPO de unidade alemã

A empresa, que não quis comentar nesta sexta-feira, tem de levantar entre 7 bilhões a 8 bilhões de euros por ano até 2015 para lidar com o vencimento de dívida e riscos de alta nos custos de refinanciamento se a Espanha, que discute um pedido de ajuda europeu, perder seu rating de grau de investimento.

Embora as necessidades de liquidez tenham melhorado levemente desde que emitiu com sucesso bônus no mercado na semana passada e assinou um contrato de 1,2 bilhão de euros em crédito com bancos chineses, a Telefónica ainda sofre com queda nas receitas e nos lucros em seu mercado doméstico, além de uma dívida de 57 bilhões de euros.

A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na Alemanha deve ocorrer no fim deste ano, porém, o momento exato irá depender das condições de mercado.

A O2, da Telefónica, é a menor operadora na Alemanha, depois de Deutsche Telekom, Vodafone e E-PlusAS.

(Por Robert Hertz)