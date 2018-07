Telefónica corta preço de serviço por fibra óptica na Espanha

A oferta, que é 25 por cento menor que o preço cobrado pela Telefónica para conexões de Internet por fibra óptica com velocidades de até 100 Mb, será lançada na segunda-feira.

O mercado de telecomunicações da Espanha se tornou mais competitivo nos últimos meses, uma vez que consumidores sem dinheiro e migram para operadoras de custo mais baixo.

A taxa de desemprego do país está em 26 por cento e as operadoras reagem à queda de confiança do consumidor com tentativas de eliminar a concorrência para manter a fatia no mercado.

As rivais France Telecom e Vodafone afirmaram no mês passado que iriam construir uma rede de fibra óptica conjunta na Espanha para levar velocidades de banda larga para 6 milhões de residências.

A unidade local da France Telecom, Orange Espanha, informou na segunda-feira que lançou sua própria oferta para Internet de fibra óptica, o que atingiria cerca de 100.000 residências antes do segundo semestre.

A Orange também afirmou que vai oferecer aos clientes uma conexão de Internet com velocidades de até 100Mb e serviços de telefonia a 25,9 euros por mês no primeiro ano, enfraquecendo a Telefónica, ainda que apenas na área de mercado coberta por sua rede muito menor.

A operadora a cabo ONO oferece Internet de 100 Mb e um pacote de linha fixa por mais de duas vezes o preço da nova oferta da Telefónica.

(Reportagem de Clare Kane)