"Dado que a Telefónica ainda não foi oficialmente notificada e, portanto, não dispõe da informação oficial completa das duas decisões do Cade, ainda não pode se pronunciar sobre as medidas e ações a adotar", disse a operadora em comunicado à autoridade reguladora dos mercados da Espanha, no qual responde a um requerimento do regulador dos mercados italianos Consob.

(Por Jose Elías Rodríguez)